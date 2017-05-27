Страны G7 призвали наказывать тех, кто совершает преступления во имя ИГ*

ТАОРМИНА, 27 мая — РИА Новости. Страны G7 призвали наказывать тех, кто совершает преступления во имя группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), включая использование химического оружия, говорится в итоговом заявлении "Большой Семерки", принятом в субботу.

"Мы подтверждаем нашу глубокую озабоченность в отношении использования химического оружия в Сирии и подтверждаем наше осуждение использования химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было, под любыми предлогами. Те отдельные личности, организации, группы или правительства, кто ответственен за такое использование, должны быть призваны к ответу", — говорится в документе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.