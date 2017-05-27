G7 призвала страны Ближнего Востока играть большую роль в уничтожении ИГ*

ТАОРМИНА, 28 мая — РИА Новости. Страны G7 в итоговой декларации призвали государства ближневосточного региона играть большую роль в уничтожении террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке, Сирии, Йемене и других странах.

"Мы достигли значительного прогресса в сокращении присутствия ИГ* в Сирии и Ираке и сокращении ее влияния. Мы привержены продолжать эти усилия для полного освобождения захваченных территорий от ИГ*, в особенности в Мосуле и в Ракке, в попытке полного уничтожения ИГ* и прекращения насилия, массового нарушения прав человека и международного гуманитарного права", — говорится в заявлении.

Страны "семерки" также призвали государства ближневосточного региона играть конструктивную роль в усилиях по достижению политического решения и мира, к чему можно прийти только при полном уничтожении ИГ* и других террористических групп и экстремизма в долгосрочной перспективе в Ираке, Сирии, Йемене и других странах.

* Террористическая организация, запрещенная в России.