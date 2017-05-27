Лидеры G7 добились консенсуса по вопросам торговли

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Лидеры стран "Большой семерки" G7 добились "хорошего консенсуса" по вопросам честной и свободной торговли, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

"На заседании G7 была дискуссия по торговле. Мы можем вести честную торговлю со всеми, у нас нет искусственных ограничений", — сказал он на брифинге в итальянском городе Таормина.

"Я думаю, что лидерами достигнут хороший консенсус по этому поводу", — сказал Кон.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что лидеры институтов Евросоюза и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры для преодоления "слишком многих разногласий" в сфере торговли между ЕС и США. Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении пересмотреть торговые соглашения США с тем, чтобы они лучше соответствовали американским интересам.