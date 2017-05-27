Дамаск решительно осуждает теракт в Египте против христиан-коптов

ХОМС, 27 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Сирии решительно осуждает теракт в Египте в отношении христиан-коптов, унесший жизни около 30 мирных граждан, говорится в заявлении сирийского МИД.

"МИД Сирии категорически осуждает теракт, направленный против паломников в Эль-Минье, который привел к гибели 29 человек, включая детей и женщин, и привело к ранению остальных", — отмечается в заявлении.

В документе также указано, что теракты ИГ и "Аль-Каиды" (террористические группировки, обе запрещены в РФ) в разных странах показывают реальность, о которой предупреждало сирийское руководство.

В пятницу, 26 мая неизвестные в египетской провинции Эль-Минья обстреляли автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в местный монастырь. Погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.