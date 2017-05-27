Трамп примет решение по климатическому соглашению на следующей неделе

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет решение по участию США в Парижском соглашении по климату на следующей неделе. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я приму решение по Парижскому соглашению (по климату) на следующей неделе!" — написал Трамп.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2017 г.

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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в "Большой семерке" сообщило, что в финальном коммюнике "семерки" будет указано, что шесть стран поддерживают Парижское соглашение по климату, а "США дается время на определение позиции" по этому вопросу.