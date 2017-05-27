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Ветеран американской внешней политики. В США скончался Збигнев Бжезинский

15:3727.05.2017
(обновлено: 15:38 27.05.2017)
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© REUTERSЗбигнев Бжезинский. Архивное фотоЗбигнев Бжезинский. Архивное фото
© REUTERS

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его дочь Мика.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала она на своей странице в Instagram, а также продублировала новость о его смерти в Twitter.

Публикация от Mika Brzezinski (@mikabrzezinski) Май 26 2017 в 7:09 PDT

 

По данным издания New York Times, Бжезинский ушел из жизни в пятницу в одной из больниц Вирджинии.

Жизненный путь

Будущий советник и политолог родился в Польше в 1928 году, которую он позже покинул вместе со своим отцом польским дипломатом Тадеушем. В конце концов он оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде.

Бывший советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Биография Збигнева Бжезинского
В 1958 году Бжезинский стал американским гражданином. В 1960 году перешел в Колумбийский университет, где вплоть до 1977 года возглавлял созданный им Институт проблем коммунизма.

Он участвовал в избирательных кампаниях кандидатов в президенты от Демократической партии Джона Кеннеди в 1961 году и Линдона Джонсона в 1964 году. Позже входил в Совет политического планирования госдепартамента США, а затем занял пост советника по внешней политике вице-президента США Хьюберта Хэмфри.

В 1977-1981 годах Бжезинский служил советником по национальной безопасности в администрации президента Джимми Картера. После этого политолог вернулся к университетской работе.

Отношение к СССР

Бжезинский был известен своим резким отношением к Советскому Союзу. В конце 1950-х годов политолог выступил с критикой стратегии "отбрасывания коммунизма" президента США Дуайта Эйзенхауэра и госсекретаря Джона Даллеса. Он считал более перспективным разрушение социалистического блока путем мирного отсечения от него стран Восточной Европы, развития их экономических и других связей с Западом. Почву для успеха такой политики Бжезинский усматривал во внутренних противоречиях социалистического лагеря.

Збигнев Бжезинский. Архивное фото
© REUTERS
Порошенко назвал Бжезинского "истинным другом Украины"
В 1966 году он выступил разработчиком концепции "наведения мостов" – официальной внешнеполитической линии отношений с социалистическими странами администрации Линдона Джонсона, предполагавшей снижение международной напряженности через переговоры при сохранении жесткой позиции в отношении СССР.

Являлся одним из главных идеологов американской внешнеполитической кампании давления на СССР и социалистические страны из-за проблемы нарушений прав человека.

Автор книг

Бжезинский также является автором нескольких книг и статей о политике. Одной из наиболее известных его работ является "Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы". В ней писал, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, прежде всего речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии.

Как сообщил американский Центр стратегических и международных исследований, где политолог работал с 1981 года, в последние месяцы жизни он трудился над книгой о связи имперских традиций Азии и современной внешней политики евразийских стран.

Неоднозначная, но выдающаяся личность

Бжезинский был неоднозначной, но выдающейся личностью, равных которой в американском политическом истеблишменте почти не осталось, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"По его значению и месту во внешней политике США я сейчас не вижу людей, пожалуй, кроме Генри Киссинджера, которых можно было бы поставить в один ряд с ним. С оговоркой, что Киссинджер, конечно, имел немного больший политический вес. Киссинджер был госсекретарем и котируется, наверное, немного выше в этом пантеоне экспертов и политиков. Но, тем не менее, это два столпа, они друг с другом конкурировали, я думаю, что Бжезинский всегда стремился достичь уровня Киссинджера", — полагает он.

Кортунов отметил, что пик политической карьеры Бжезинского пришелся на администрацию Картера.

Американский политолог Збигнев Бжезинский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава РСМД: Бжезинский был неоднозначной, но выдающейся личностью
"Эта администрация была внутренне не единой по вопросу отношений с Москвой, там были голуби и ястребы, и Бжезинский, конечно, оставался одним из самых последовательных ястребов. Он сыграл значительную роль, в частности, по формированию позиции США в афганской войне, считается, что был одним из тех, кто разработал стратегию поддержки моджахедов, которые впоследствии эволюционировали в талибов", — сказал Кортунов.

Он напомнил, что Бжезинский сыграл активную роль в расширении НАТО в 90-е годы. "Он человек по-своему последовательный. Но при этом в последнее время он, можно сказать, смягчил свою позицию в отношении России и неоднократно высказывался за поиск компромисса. За то, чтобы как-то подключить Россию к западным структурам безопасности, считая, что для западного мира больше проблем и потенциальных угроз может исходить от Китая, а не от России", — добавил генеральный директор Российского совета по международным делам. 

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