Жителей одного из районов Манчестера эвакуировали для расследования теракта

ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Манчестера эвакуирует жителей района Мосс-сайд в рамках расследования теракта, говорится в сообщении полиции, опубликованном в Твиттере.

Полиция сообщает, что эвакуация является "предупредительной мерой" и благодарит жителей района за оказание содействие.

Ранее в субботу британские правоохранители задержали еще двух человек в рамках расследования теракта в Манчестере. Таким образом, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 11 человек.

Всего в ходе расследования были задержаны 13 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России