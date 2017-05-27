Сотни пассажиров не могут улететь из Хитроу из-за сбоя компьютерной системы

Второй терминал лондонского аэропорта Хитроу после его реконструкции. Архивное фото

Второй терминал лондонского аэропорта Хитроу после его реконструкции. Архивное фото

ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Сотни пассажиров британской авиакомпании British Airways застряли в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании, об этом сами пассажиры пишут в Twitter.

Компьютерная система British Airways вырубилась. В аэропортах хаос — SDbrvS (@iwmaster) 27 мая 2017 г.

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В результате сбоя в компьютерной системе в лондонском аэропорту в настоящее время образовались огромные очереди из-за существенных задержек рейсов. Многие пассажиры не смогли зарегистрироваться на свои рейсы при помощи мобильных приложений.

We'll be in the Dublin airport, possibly all afternoon/night as we wait for a flight to London, is what we've been told. #britishairways — Bethany Blanton (@BethanyLBlanton) 27 мая 2017 г.

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Помимо рейсов в Лондоне, задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира. Многие пишут в Twitter, что из-за задержек опаздывают на свои следующие рейсы.

Проблема осложняется еще и тем, что в Великобритании наступили трехдневные выходные, в результате чего поток пассажиров в местных аэропортах существенно возрос.

Авиакомпания принесла свои извинения и сообщила, что "старается решить возникшую проблему".

Dear @British_Airways, perhaps it's time to reinvest all that money you aren't spending on tea and sandwiches on technology #sleeplessinkiev — Tom beckett (@TomBeckett) 27 мая 2017 г.

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