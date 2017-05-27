Глава РСМД: Бжезинский был неоднозначной, но выдающейся личностью

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Политолог Збигнев Бжезинский, скончавшийся в пятницу, был неоднозначной, но выдающейся личностью, равных которой в американском политическом истеблишменте почти не осталось, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Экс-советник по нацбезопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался накануне в США в возрасте 89 лет.

"Збигнев Бжезинский прожил долгую жизнь и в течение этой жизни он сменил несколько ролей. Начинал он как известный политолог, компаративист, некоторые даже считали, что он был одним из основателей теории конвергенции, хотя вопрос это спорный. Потом у него был период политической карьеры, ее пик — администрация Картера. Эта администрация была внутренне не единой по вопросу отношений с Москвой, там были голуби и ястребы, и Бжезинский, конечно, оставался одним из самых последовательных ястребов. Он сыграл значительную роль, в частности, по формированию позиции США в афганской войне, считается, что был одним из тех, кто разработал стратегию поддержки моджахедов, которые впоследствии эволюционировали в талибов", — сказал Кортунов.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Биография Збигнева Бжезинского

Он напомнил, что Бжезинский сыграл активную роль в расширении НАТО в 90-е годы. "Он человек по-своему последовательный. Но при этом в последнее время он, можно сказать, смягчил свою позицию в отношении России и неоднократно высказывался за поиск компромисса. За то, чтобы как-то подключить Россию к западным структурам безопасности, считая, что для западного мира больше проблем и потенциальных угроз может исходить от Китая, а не от России", — добавил эксперт.

Кортунов рассказал, что знал Бжезинского лично, в последний раз встречался с ним в Вашингтоне около года назад.

"Я его знал, хотя не могу сказать, что очень хорошо, но у меня было несколько эпизодов личного общения. Я хорошо помню, как он мне позвонил после 19 августа 1991 года и поздравлял, комментировал какие-то мои выступления на телевидении. С большим энтузиазмом, естественно, оценил трансформацию, которая тогда происходила в России. Я его видел в последний раз где-то год назад в Вашингтоне, он по-прежнему был очень подтянутым, бодрым. Конечно, ушел человек незаурядный… Да, есть бывшие госсекретари, военные, но они все-таки не так заметны и публичны, как Бжезинский. Он, наверное, чуть выше этой плеяды крупных и ярких персон американской внешней политики", — заявил эксперт.

Он отметил, что Бжезинский не был политиком-практиком в полном смысле этого слова, но при этом он был стратегом и мог выходить за рамки деятельности только советника.

"Он работал на грани практической политики и экспертизы. То есть это фигура, которая сама не должна играть роль в практической дипломатии. Иногда Бжезинский выходил за эти рамки, он был в большей степени стратегом, аналитиком самого высокого уровня и в каком-то смысле еще тем, кого называют хорошим немецким словом "культуртрегер" (Kulturträger), то есть он формировал определенную среду ", — сказал эксперт.

Кортунов полагает, что роль Бжезинского была неоднозначной. "Но по его значению и месту во внешней политике США я сейчас не вижу людей, пожалуй, кроме Генри Киссинджера, которых можно было бы поставить в один ряд с ним. С оговоркой, что Киссинджер, конечно, имел немного больший политический вес. Киссинджер был госсекретарем и котируется, наверное, немного выше в этом пантеоне экспертов и политиков. Но, тем не менее, это два столпа, они друг с другом конкурировали, я думаю, что Бжезинский всегда стремился достичь уровня Киссинджера", — полагает генеральный директор Российского совета по международным делам.