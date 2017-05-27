В Британии уровень террористической угрозы понизили до "серьезного"

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Великобритания понизила уровень террористической угрозы, передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Терезу Мэй.

Как сообщила Мэй, уровень угрозы понижен с "критического" до "серьезного" благодаря действиям полиции, пишет агентство.

По данным агентства Рейтер, премьер-министр сообщила об этом после заседания чрезвычайного комитета COBRA.

Также Мэй сообщила, что к понедельнику военнослужащие, обеспечивающие вместе с полицейскими безопасность на улицах британских городов, будут отозваны. При этом премьер-министр подчеркнула, что "страна должна проявлять бдительность" во время множества массовых мероприятий, проходящих в эти выходные, включая спортивные мероприятия.

Также Мэй сообщила, что к понедельнику военнослужащие, обеспечивающие вместе с полицейскими безопасность на улицах британских городов, будут отозваны. При этом премьер-министр подчеркнула, что "страна должна проявлять бдительность" во время множества массовых мероприятий, проходящих в эти выходные в стране, включая спортивные мероприятия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 23 марта объявила, что уровень террористической угрозы в связи с произошедшим за день до этого терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Последний теракт в Манчестере стал вторым в Британии меньше чем за два месяца: в марте произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд тогда направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.