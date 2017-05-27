Трамп заявил о согласии многих стран НАТО увеличить размер платежей альянсу

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о согласии многих стран НАТО увеличить размер своих платежей альянсу.

"Многие страны НАТО согласились значительно увеличить выплаты, как им и следует. Деньги начинают притекать – НАТО станет гораздо сильнее", — заявил Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон должен пересмотреть свои отношения с членами НАТО по вопросу финансирования деятельности альянса, настаивая, чтобы они увеличили размер своих выплат.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что лидеры институтов Евросоюза и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры для преодоления "слишком многих разногласий" в сфере торговли между ЕС и США.