Сеул опроверг, что пираты захватили судно с гражданами Южной Кореи у Сомали

Отряд кораблей ТОФ прибыл к берегам Африки для борьбы с сомалийскими пиратами. Архивное фото

Отряд кораблей ТОФ прибыл к берегам Африки для борьбы с сомалийскими пиратами. Архивное фото

ТОКИО, 27 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Южной Кореи установило связь с рыболовецким судном, о предполагаемом захвате которого сообщалось утром в субботу, безопасность всех находящихся на борту людей подтверждена.

"Мы установили связь с капитаном судна, с которым мы ранее потеряли связь", — цитирует агентство Ренхап слова представителей южнокорейского МИД.

Ранее сообщалось, что южнокорейское рыболовецкое судно могло быть захвачено в районе Сомали. Впоследствии южнокорейский МИД уточнил, что судно шло под флагом Монголии. На борту находились трое граждан Южной Кореи и 18 граждан Индонезии.

"Мы подтвердили, что ситуация не является таковой (захватом)", — уточнили представители дипломатического ведомства.

Подозрение о захвате возникло после потери связи с судном в ночь с пятницы на субботу. Кроме этого появилась информация о том, что в районе прохода рыболовецкого судна был замечен, предположительно, пиратский корабль. После потери связи с судном к месту предполагаемого захвата было направлено специальное подразделение южнокорейских ВМС "Чхонхэ", несущее службу в Аденском заливе.

Причина потери связи с рыболовецким судном пока не известна.