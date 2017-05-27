Египетские ВВС поразили все намеченные в Ливии цели

КАИР, 27 мая — РИА Новости. Египетские военно-воздушные силы в субботу возобновили удары по лагерям террористических группировок на территории Ливии, все намеченные цели были поражены, заявила армия страны.

Согласно коммюнике военных, за время налетов, которые были проведены в ночное и дневное время суток, "были поражены все ранее намеченные цели: места скопления боевиков и их тренировочные лагеря".

Как сообщается в заявлении армии, удары по целям террористов на востоке Ливии были нанесены по группировкам, в отношении которых подтвердилась причастность к атаке на автобус с христианами на юге страны.

Самолеты ВВС Египта в координации с ВВС Ливии нанесли в пятницу шесть ударов с воздуха по шести целям террористов на ливийской территории в районе города Дерна. Удары нанесены в восточной части Ливии по лагерям террористов. СМИ указывают, что разрушен штаб террористов ИГ* в этом районе.

Неизвестные обстреляли в пятницу автобус с коптами в районе монастыря в провинции Эль-Минья на юге Египта. По разным данным, погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.