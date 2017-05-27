Источник сообщил, что лидеры G7 пока не обсуждали санкции против России

ТАОРМИНА (Италия), 27 мая — РИА Новости. Страны "Большой Семерки" пока не обсуждали вопрос, касающийся новых санкций в отношении России, однако он не станет проблемным на встрече лидеров, заявил журналистам высокопоставленный источник в делегации ЕС.

"Они еще не обсуждали тему России и Украины. Это важно. Так что мы посмотрим, к чему они придут. Наше понимание заключается в том, что это не сложная проблема для лидеров. После встречи шерп открытым остается только вопрос о том, повторять ли заявление стран "Семерки" о том, что они готовы увеличить ставки, то есть принять новые санкции, если ситуация ухудшится", — сказал он.

В итоговых документах саммита "Большой Семерки" в 2016 году США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Япония заявили, что "длительность санкций в отношении России напрямую зависит от выполнений РФ минских соглашений и уважения суверенитета Украины". В документе также подчеркивалось, что страны "готовы к новым ограничительным мерам для увеличения расплаты для России, если ее действия этого потребуют".

Как ожидается, страны "Большой Семерки" могут повторить этот пассаж в итоговом коммюнике встречи в Таормине.