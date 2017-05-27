Посол Евросоюза в России назвал Бжезинского своим наставником

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас выразил соболезнования в связи с кончиной американского политолога Збигнева Бжезинского и назвал его своим наставником и большим другом.

Бжезинский скончался в США в возрасте 89 лет.

"Ушел мой наставник и большой друг Збигнев Бжезинский. Наши глубокие соболезнования его жене Эмилии, дочери Мике, сыновьям Яну и Марку. Мы будем всегда помнить его, помнить за острый ум и стратегическое видение и за значительную поддержку процессу расширения НАТО", — написал Ушацкас на своей странице в соцсети Facebook.

Известный американский политолог, экс-советник по нацбезопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский является автором множества книг и статей. Наиболее известные из них "Между двух эпох: роль Америки в технотронную эру " (1970) и "Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы " (1997).