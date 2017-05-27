В Мосуле погиб советник иранского генерала Сулеймани, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Один из советников руководителя элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани погиб в бою в иракском Мосуле, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс местный иракский чиновник.

По словам источника, советник Сулеймани генерал Шаабан Насири стал первой потерей в рядах крупных иранских командиров в Мосуле. Чиновник отметил, что генерал погиб при взрыве в пятницу во время боя с террористами в западной части города.

Сулеймани руководит подразделением "Эль-Кудс" КСИР и работой иранских военных советников в Ираке. Операция в Мосуле против террористической группировки ИГ* продолжается с октября 2016 года.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России