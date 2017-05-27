В Мосуле погиб советник иранского генерала Сулеймани, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Один из советников руководителя элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани погиб в бою в иракском Мосуле, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс местный иракский чиновник.
Сулеймани руководит подразделением "Эль-Кудс" КСИР и работой иранских военных советников в Ираке. Операция в Мосуле против террористической группировки ИГ* продолжается с октября 2016 года.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России