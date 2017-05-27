G7 пока не пришла к согласию по вопросам торговли и России, заявил источник

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) еще не пришли к согласию в вопросах, касающихся торговли и России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в G7.

По данным источника, "торговля и Россия" — два оставшихся неразрешенными вопроса, позднее их обсудят лидеры G7.

Источник сообщил, что на данный момент неясно, "повторится ли в коммюнике прошлая угроза дальнейших мер в отношении России из-за Украины".

Также источник сообщил, что в финальном коммюнике "семерки" будет указано, что шесть стран поддерживают Парижское соглашение по климату, а "США дается время на определение позиции" по этому вопросу.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп дал свое согласие на то, чтобы в коммюнике вошел пункт об "обязательстве борьбы с протекционизмом".

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что лидеры институтов Евросоюза и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры для преодоления "слишком многих разногласий" в сфере торговли между ЕС и США. Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении пересмотреть торговые соглашения США с тем, чтобы они лучше соответствовали американским интересам.