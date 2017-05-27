Клинцевич назвал заявление Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова президента Украины Петра Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей, пишет "Парламентская газета".

Накануне Порошенко, комментируя в статье для Politico решение запретить российские соцсети на Украине, заявил, что Россия ведет против Украины "гибридную войну", а "щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников".

С точки зрения сенатора, никаких "щупалец" не существует, а есть русский мир как "геополитическое и социокультурное явление". "И вот эти "щупальца" обрезать в принципе невозможно", убежден сенатор.

"Поневоле приходят на ум слова первого министра обороны США и министра военно-морского флота Джеймса Винсента Форрестола, который 22 мая 1949 года выбросился из окна госпиталя с криком "Русские идут"!", — считает Клинцевич.

По мнению сенатора, эта фраза может считаться "символом сначала антисоветской, а затем антироссийской истерии".

"Щупальца Кремля" Петра Порошенко из той же серии", — отметил Клинцевич.

В середине мая Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России. Документ, в частности, предусматривает запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекса" и Mail.ru на территории Украины. Решение киевских властей вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе, многие украинцы требуют отмены данного запрета, называя его антидемократическим.