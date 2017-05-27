В Косово задержали членов террористической группы "Глаза народа"

БЕЛГРАД, 27 мая – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала группу из четырех подозреваемых в подготовке индивидуальных терактов албанцев — членов организации "Глаза народа", сообщило МВД.

"Дирекция по расследованиям тяжких преступлений при поддержке специального оперативного подразделения провела 25 мая 2017 года масштабную полицейскую операцию по постановлению суда в Приштине в нескольких объектах на территории Приштины, Гнилане и Урошеваца. Акция проведена по обоснованному подозрению в отношении нескольких лиц в подготовке террористических актов и преступлений против конституционного порядка и законного устройства республики Косово", — говорится в сообщении полиции.

МВД в своем сообщении указало инициалы подозреваемых в терроризме.

Приштинская газета Koha ditore в субботу раскрыла имена задержанных. Ими оказались предполагаемые члены террористической группы "Глаза народа" Раджип Салова, Халим Халими, Байруш Конюша и Сабит Бериша. После допроса Салова и Бериша оставлены под стражей, остальные временно отпущены на свободу. Согласно источникам издания в правоохранительных органах, "Глаза народа" планируют ряд покушений на косовских политиков, общественных деятелей и журналистов и разработали собственный "список предателей".

Отмечается, что группировка, возможно, замешана в покушении на приштинского адвоката и бывшего высокопоставленного функционера Югославии и Косово Азема Власи в марте этого года.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.