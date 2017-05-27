Власти Египта выплатят компенсации семьям погибших при нападении на автобус

КАИР, 27 мая — РИА Новости. Семьям погибших при нападении на автобус с христианами-коптами на юге Египта выплатят компенсации в размере ста тысяч египетских фунтов (свыше пяти тысяч долларов США), об этом в субботу заявила министр социальной солидарности Гада Вали.
Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе находились около 40 детей. Согласно последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек. Ранее представители Коптской церкви сообщали о 35 погибших, большинство которых — дети.