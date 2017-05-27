Власти Египта выплатят компенсации семьям погибших при нападении на автобус

КАИР, 27 мая — РИА Новости. Семьям погибших при нападении на автобус с христианами-коптами на юге Египта выплатят компенсации в размере ста тысяч египетских фунтов (свыше пяти тысяч долларов США), об этом в субботу заявила министр социальной солидарности Гада Вали.

Всем пострадавшим в этом теракте, как сообщает цитирующий министра портал "Youm7", государство предоставит по сорок тысяч фунтов (чуть выше двух тысяч долларов США). Кроме того раненые, как обещают египетские власти, получат исключительную, пожизненную пенсию в размере одна тысяча пятьсот фунтов в месяц (около восьмидесяти трех долларов США).

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе находились около 40 детей. Согласно последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек. Ранее представители Коптской церкви сообщали о 35 погибших, большинство которых — дети.