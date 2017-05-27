СМИ сообщили, что G7 добилась прогресса в торговых переговорах

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) добились прогресса в переговорах по торговле, особенно в вопросе многосторонних отношений, передает агентство Рейтер со ссылкой на французский президентский источник.
"В обсуждениях по торговле есть значительный прогресс, особенно в вопросах многостороннего подхода", — приводит агентство слова источника.
Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что лидеры институтов Евросоюза и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры для преодоления "слишком многих разногласий" в сфере торговли между ЕС и США.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении пересмотреть торговые соглашения США с тем, чтобы они лучше соответствовали американским интересам.