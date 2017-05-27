США
27.0527 мая12:26МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Ряженые "лидеры G7" построили стену против мигрантов на саммите в Таормине

Сюжет:
Саммит G7 в Италии (32)
12:1227.05.2017
01100
© РИА НовостиАктивисты Oxfam в масках лидеров Большой семерки во время акции в поддержку нелегальных мигрантов возле места проведения саммита G7 в Таормине, Италия. 27 мая 2017Активисты Oxfam в масках лидеров Большой семерки во время акции в поддержку нелегальных мигрантов возле места проведения саммита G7 в Таормине, Италия. 27 мая 2017
© РИА Новости

ТАОРМИНА, 27 мая — РИА Новости. Активисты международной гуманитарной организации Oxfam в субботу утром устроили акцию в поддержку нелегальных мигрантов возле места проведения саммита "Большой семерки", передает корреспондент РИА Новости.

Подготовка к саммиту G7 в Италии
© REUTERS / Stephane De Sakutin
Саммит G7 в Италии бесполезен, считает американский аналитик
Саммит "Большой семерки" (США, Канада, Британия, Франция, Германия, Италия и Япония) стартовал в итальянской Таормине в пятницу.

Участники мероприятия в поддержку нелегальных мигрантов, надев на себя огромные кукольные головы, изображающие лидеров "Группы семи", подняли картонные щиты с кирпичным рисунком на пляже в местечке Джардини-Наксос, где расположен пресс-центр саммита.

Они скандировали слово "Нет" и жестикулировали, символически изображая отказ мигрантам в праве перебраться в более благополучные регионы, в том числе свои страны.

Скандал и ирония

Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Меркель: страны G7 пытались убедить Трампа поддержать соглашение по климату
Продлившаяся около часа акция привлекла множество журналистов и видеооператоров, со стороны моря за ней наблюдали полицейские на водных мотоциклах.

"Сейчас на саммите назревает настоящий скандал: лидеры прибыли на Сицилию, в районе которой уже затонуло 14 тысяч человек, и вернутся домой, не сделав ничего, чтобы положить конец этой людской трагедии", — заявил РИА Новости представитель Oxfam Эдмунд Кээнз.

"Мы надеемся, что наша акция станет частью глобальной гуманитарной инициативы о необходимости организации безопасных маршрутов для перемещения мигрантов. Мы построили эту стену еще и как символ всех препятствий, которые вынуждены преодолевать беженцы по дороге в страны "семерки", — отметил он.

По словам активиста, выглядит иронией тот факт, что несмотря на миграционную повестку саммита, Италия на время его проведения закрыла морские порты для мигрантов. "Но еще хуже тот факт, что Италия выбрала именно Таормину, чтобы предпринять конкретные действия ради мигрантов, а лидеры могут вернуться без каких-либо планов по их поддержке", — сказал Кээнз.

Тяжело быть Трампом

Cаммит G7 официально открылся в сицилийском городе Таормине. Италия, 26 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Страны G7 договорились работать над устранением причин миграции
В образе президента США Дональда Трампа на жарком сицилийском пляже предстал выходец из России по имени Михаил. По его словам, на роль американского лидера его выбрали благодаря высокому росту.

Михаил родился в Москве, но живет и работает в итальянской столице. Он рассказал, что получил математическое и экономическое образование в Италии и Голландии, в своей работе занимается анализом макроэкономических динамик и проблем неравенства и налоговой несправедливости.

"Голова у Трампа тяжелая, но пустая. Я пытаюсь ее наполнить мыслями и идеями. Под маской я улыбаюсь, вспоминая эпизод из книги (писателя Виктора) Пелевина, герой которой стал голосом, звучащим в голове американского президента (Джорджа) Буша", — сказал РИА Новости активист.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена