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Саммит G7 в Италии бесполезен, считает американский аналитик

Сюжет:
Саммит G7 в Италии (32)
12:0827.05.2017
(обновлено: 12:10 27.05.2017)
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© REUTERS / Stephane De SakutinПодготовка к саммиту G7 в ИталииПодготовка к саммиту G7 в Италии
© REUTERS / Stephane De Sakutin

РИМ, 27 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Нынешний саммит G7, проходящий в сицилийском городе Таормина, бесполезен, поскольку страны, которые являются членами этой группы, значат все меньше на мировой арене, считает основатель и президент американской исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group, профессор Нью-Йоркского университета Ян Бреммер.

Подготовка к саммиту G7 в Италии
© AP Photo / Andrew Medichini
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"Результаты будут невелики, потому что в G7 принимают участие семь стран, которые значат все меньше. При капиталистической экономике и глобализации неизбежным было проявление экономической и геополитической мощи Китая, смятение Европы, растущий вес России, направленный внутрь взрыв на Ближнем Востоке, все более заметное противодействие США остальному миру, особенно в отношении ценностей, которые они некогда распространяли", — заявил политолог в интервью, которое римская газета la Repubblica опубликовала в субботу.

Говоря о роли в этом процессе нынешнего президента США Дональда Трампа, Бреммер указал, что "он обозначил конец Pax americana". По словам профессора, США остаются сторонником вмешательства в дела других государств, однако горизонт их собственных национальных интересов все более сужается.

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 в Таормине
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Таормине

Оценивая перспективы совместных действий G7 и Запада в целом против терроризма, Бреммер указал, что их будет трудно осуществить на практике.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Да и Туск с ними. Евросоюз споткнулся о Дональда
"Не будем забывать, что, когда Трамп требует от НАТО присоединиться к коалиции против ИГИЛ*, это еще один способ вынудить союзников выложить больше денег. Другие члены Альянса знают это и сопротивляются. Вот почему (генсек НАТО Йенс) Столтенберг говорит, что НАТО может участвовать исключительно в невоенной роли. По климату также вновь отмечается разлад. Это еще один пример разобщенности, которую, возможно, уже нельзя преодолеть", — заявил Бреммер.

Делая прогноз на будущее, американский аналитик указал, что при дальнейшей потере влияния ООН и НАТО нестабильность в мире еще более вырастет в сфере экономики и безопасности, а число геополитических конфликтов в мире лишь увеличится. Тем более что национальные правительства все более озабочены давлением со стороны общественного мнения по внутриполитическим проблемам и все меньше внимания уделяют глобальным проблемам. "Если в 2008 году была экономическая рецессия, то в 2017 году нас ожидает рецессия геополитическая", — подытожил Бреммер.

Ян Бреммер — американский политолог, специализирующийся на американской внешней политике и глобальных политических рисках. Он основал компанию Eurasia Group, где под его началом работают 40 аналитиков и менеджеров по продажам в Нью-Йорке и 480 штатных и внештатных исследователей в 65 странах. Среди его клиентов — ExxonMobil, Morgan Stanley и хеджинговый фонд Caxton.

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