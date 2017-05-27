В Китае при обрушении здании погибли шесть человек

ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости, Анна Ратколо. Шесть человек погибли, четверо получили травмы при обрушении строящегося здания в городе Цзинань в китайской провинции Шаньдун в субботу утром, сообщает агентство Синьхуа.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные, которые незамедлительно приступили к извлечению людей из-под завалов. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Согласно предварительным данным следствия, строительство здания велось нелегально, ответственные за строительство в настоящий момент задержаны.