В Китае при обрушении здании погибли шесть человек

ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости, Анна Ратколо. Шесть человек погибли, четверо получили травмы при обрушении строящегося здания в городе Цзинань в китайской провинции Шаньдун в субботу утром, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие были рабочими, которые во время инцидента укладывали полы на втором этаже здания.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные, которые незамедлительно приступили к извлечению людей из-под завалов. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Согласно предварительным данным следствия, строительство здания велось нелегально, ответственные за строительство в настоящий момент задержаны.