В Италии начался второй день саммита G7

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони и вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо на саммите G7 в Таормине, Италия 27 мая 2017

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони и вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо на саммите G7 в Таормине, Италия 27 мая 2017

ТАОРМИНА, 27 мая — РИА Новости. Второй день саммита "Большой Семерки" начался встречей лидеров с представителями ряда африканских государств, передает корреспондент РИА Новости.

"В этом году мы сделали главной темой этой открытой встречи отношения со странами Африки… Возможно, выбор Таормины показывает то, как важно для нас взаимодействие с этими странами. Мы находимся на берегу Средиземного моря, которое соединяет наши страны… В центре сегодняшней дискуссии — инновации в развитии человеческого капитала, продукции, инфраструктуры и качества жизни", — сказал премьер-министр Италии Паоло Джентилони, открывая сессию.

По его словам саммит "Большой Двадцатки" в Германии должен продолжить работу, которую стороны начнут в Таормине.

На сессию в Таормину приехали главы Эфиопии, Нигерии, Нигера, Кении и Туниса. Во встрече также принимают участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, руководители Африканского Союза, Африканского Банка Развития, Международного Валютного фонда, Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества и развития.

Как ожидается, участники обсудят перспективу финансовой помощи странам Африки для борьбы с различными вызовами в данном регионе, в том числе, голодом и эпидемиями, а также для создания условий, который помогут предотвратить миграционные потоки в Европу.