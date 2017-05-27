Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Сводное механизированное подразделение оперативного командования "Юг" прибыло на полигон Хохенфельс в Германии для участия в многонациональных учениях "Combined Resolve 8", сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Украины.

"В течение следующих трех недель украинские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях "Combined Resolve 8". В ходе учений с ними будут проведены занятия по особенностям ухода за местностью и зданиям, проведению разминирования в пешем порядке, на машинах", — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны также сообщили, что украинские военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США с целью повышения совместимости войск и укрепления партнерских отношений.

Ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.