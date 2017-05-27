В индийском Кашмире военные ликвидировали еще четырех боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая — РИА Новости. Военнослужащие индийской армии за сутки ликвидировали 10 боевиков на линии контроля между Пакистаном и Индией в Кашмире.

Ранее сообщалось о шестерых ликвидированных боевиках.

Первое столкновение произошло накануне вечером. В армии сообщили о ликвидации двоих боевиков, пытавшихся пересечь линию контроля в секторе Ури. В субботу Северное командование армии Индии сообщило о ликвидации еще четверых боевиков в соседнем секторе Рампур.

"Еще два вооруженных нарушителя границы уничтожены в продолжающейся операции. Всего шестеро нарушителей убиты на текущий момент", — говорится в новом сообщении Северного командования.

Отдельная операция проводится в округе Пулвама в районе населенного пункта Трал. Силовики блокировали группу из нескольких террористов. По сообщению Северного командования, двое из них убиты, операция продолжается.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.