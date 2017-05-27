Лидер Китая осудил нападение на автобус с христианами-коптами в Египте

На месте нападения на автобус с христианами-коптами в центральной части Египта. 26 мая 2017

На месте нападения на автобус с христианами-коптами в центральной части Египта. 26 мая 2017

ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями в связи с нападением на автобус с христианами-коптами на юге страны, сообщает агентство Синьхуа.

"Китай выступает против всех форм терроризма и решительно осуждает этот варварский теракт. КНР твердо поддерживает Египет в его усилиях по защите национальной безопасности и стабильности, а также в борьбе с терроризмом",- передает агентство слова китайского лидера.

Китайский лидер выразил глубокие соболезнования властям страны и родственникам жертв трагедии.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе находились около 40 детей. Согласно последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек. Ранее представители Коптской церкви сообщали о 35 погибших, большинство которых — дети.