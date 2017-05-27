В двух районах Манчестера провели обыски в рамках расследования теракта

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Полицейские провели обыски по двум адресам в британском городе Манчестер в рамках расследования недавнего теракта, говорится в заявлении правоохранителей.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.
Ранее сообщалось, что полиция Манчестера задержала девятого человека в связи с произошедшим 22 мая терактом. Всего в ходе расследования были задержаны 11 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.
*Террористическая организация, запрещенная в России.