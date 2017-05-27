СМИ: зять Трампа скрыл по меньшей мере три факта общения с Кисляком

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зять и советник президента США Джаред Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с послом РФ в США Сергеем Кисляком во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году и после нее, передает агентство Рейтер со ссылкой на семерых бывших и действующих американских чиновников.
По данным агентства, скрытые Кушнером контакты включали два телефонных разговора, которые он провел с апреля по ноябрь 2016 года, сообщили два источника. С конца прошлого года зять Трампа стал объектом внимания ФБР, которое проводит расследование о якобы связях кампании Трампа с РФ, отмечает агентство.
Рейтер сообщает, что проверка в отношении Кушнера началась после сообщений разведывательных органов о контактах ныне бывшего советника Трампа Майкла Флинна с россиянами.
Издание Washington Post написало, что посол РФ в США Сергей Кисляк обсуждал с зятем Дональда Трампа возможность установления секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном до инаугурации. По данным издания, Кушнер сделал подобное предложения во время встречи с Кисляком в декабре 2016 года.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва призывает остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении посла РФ в США Сергея Кисляка.