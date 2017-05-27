СМИ: в сенате США запросили у команды Трампа документы с июня 2015 года

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Комитет сената США по разведке, занимающийся расследованием "вмешательства" РФ в выборы США, потребовал у команды президента Дональда Трампа собрать и предоставить все документы, имеющие отношение к России, с июня 2015 года, пишет издание Washington Post со ссылкой на лиц, знакомых с запросом.

По данным издания, комитет требует предоставить письма, переданные по электронной почте, записи о телефонных разговорах с самого начала президентской кампании Трампа — июня 2015 года.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней к десяткам бывших сотрудников обратятся с тем, чтобы удостовериться, что они знакомы с запросом и что им необходимо передать документы, пишет газета.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.