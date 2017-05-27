СМИ: Кушнер готов при необходимости побеседовать с ФБР, заявил его адвокат

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Ближайший советник президента США и его зять Джаред Кушнер готов ответить на вопросы ФБР и конгресса о своей роли в предвыборной кампании Дональда Трампа по делу о "связях с Россией", если они попросят об этом, сообщил изданию Boston Herald адвокат Кушнера Джеми Горелик.

По словам Горелика, Кушнер готов поговорить с федеральными следователями, а также с конгрессом и рассказать о своих контактах и роли в предвыборной кампании Трампа 2016 года.

Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что ФБР проводит проверку в отношении Кушнера по делу о "связях с Россией". По словам американских чиновников, следователи считают, что Кушнер обладает значительной информацией, относящейся к их расследованию. По данным Washington Post, следователи изучают ряд встреч Кушнера.

Ранее американские СМИ уже сообщали, что ведущие расследование о "российских связях" Трампа службы заинтересовались информацией о встречах Кушнера с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года. Кроме того, Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".