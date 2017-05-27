WP: Белый дом хочет нанять юристов для контроля постов Трампа в соцсетях

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Белый дом может нанять юристов, которые будут контролировать публикации президента Трампа в социальных сетях, сообщает Washington Post.

По данным источников издания, администрация рассматривает возможность сбора команды юристов, которые бы просматривали и в случае необходимости корректировали посты президента. Как сообщил газете один из советников президента США, это позволит создать такую систему, чтобы сообщения "не летели (напрямую) из сознания президента во вселенную".

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании активно общался с избирателями посредством микроблога Twitter и вопреки ожиданиям после избрания продолжает регулярно прибегать к социальным сетям. Многие сообщения Трампа, в частности, о том, что предыдущая администрация прослушивала его президентскую кампанию или предупреждение в адрес экс-главы ФБР Джеймса Коми.