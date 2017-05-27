WP: Белый дом хочет нанять юристов для контроля постов Трампа в соцсетях

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Белый дом может нанять юристов, которые будут контролировать публикации президента Трампа в социальных сетях, сообщает Washington Post.
Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании активно общался с избирателями посредством микроблога Twitter и вопреки ожиданиям после избрания продолжает регулярно прибегать к социальным сетям. Многие сообщения Трампа, в частности, о том, что предыдущая администрация прослушивала его президентскую кампанию или предупреждение в адрес экс-главы ФБР Джеймса Коми.