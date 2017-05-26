Египет готов ударить по террористам как внутри страны, так и за рубежом

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет готов наносить удары по террористам как в стране, так и за ее пределами, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы будем уничтожать любые лагеря террористов как на территории Египта, так и за его пределами", — сказал президент в своем выступлении.

Он также подчеркнул, что террористы — это не только те, кто совершает теракты, но и те, кто их поддерживает и финансирует. "Необходимо наказывать государства, которые поддерживают терроризм, а не пытаться с этим примириться", — подчеркнул ас-Сиси.

Президент также отметил, что Египет ведет борьбу с терроризмом "от имени всего мира".

В пятницу неизвестные обстреляли в провинции Эль-Минья на юге Египта автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в расположенный в провинции монастырь. Погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.