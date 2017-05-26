В конгрессе США представили проект о санкциях против сторонников ХАМАС

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Законопроект о санкциях против сторонников движения ХАМАС представлен в конгрессе США, сообщили в пятницу в комитете по иностранным делам палаты представителей.

Документ требует от президента США блокировать любые поставки вооружения ХАМАС и вводить санкции в отношении любого государства, которое поддерживает это движение.

"Законопроект предусматривает санкции в отношении иностранных граждан, структур и правительств, которые помогают ХАМАС, "Исламского джихада Палестины" и их сообщников", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что речь идет о "дальнейшей изоляции ХАМАС и его сторонников в Ираке".

Как говорится в документе, президент США должен рекомендовать международным финансовым институтам отказывать в займах и технической помощи тем, кто нарушает данный режим.