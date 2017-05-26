России нужны юридические гарантии о невзыскании Киевом штрафа с "Газпрома"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РФ хочет получить юридические гарантии от Еврокомиссии (ЕК) о невзыскании Украиной штрафа с "Газпрома" в рамках антимонопольного дела, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы получали ответ (от ЕК — ред.) еще тогда, осенью, когда мы отправляли свой запрос. Нам господин Шефчович написал в своем письме, что у него есть гарантии со стороны Украины, что никаких действий по взысканию штрафа и наложению ареста на имущество не будет. Мы не удовлетворены, потому что это не юридические гарантии, это словесные. Что, в принципе, проявилось в том, что недавно украинский суд возбудил исполнительное производство по этому поводу", — сказал Новак.

Он уточнил, что обсудит эти вопросы с вице-комиссаром ЕК по энергетике Марошем Шефчовичем на встрече в июне в Казахстане в рамках ЭКСПО-2017. "Мы хотим получить ответ на все эти вопросы, потому что это снижает энергобезопасность ЕС, это абсолютно незаконно", — отметил Новак.

"Наша позиция — решение суда должно быть отменено", — сказал он.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.