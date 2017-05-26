России нужны юридические гарантии о невзыскании Киевом штрафа с "Газпрома"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РФ хочет получить юридические гарантии от Еврокомиссии (ЕК) о невзыскании Украиной штрафа с "Газпрома" в рамках антимонопольного дела, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы получали ответ (от ЕК — ред.) еще тогда, осенью, когда мы отправляли свой запрос. Нам господин Шефчович написал в своем письме, что у него есть гарантии со стороны Украины, что никаких действий по взысканию штрафа и наложению ареста на имущество не будет. Мы не удовлетворены, потому что это не юридические гарантии, это словесные. Что, в принципе, проявилось в том, что недавно украинский суд возбудил исполнительное производство по этому поводу", — сказал Новак.
Он уточнил, что обсудит эти вопросы с вице-комиссаром ЕК по энергетике Марошем Шефчовичем на встрече в июне в Казахстане в рамках ЭКСПО-2017. "Мы хотим получить ответ на все эти вопросы, потому что это снижает энергобезопасность ЕС, это абсолютно незаконно", — отметил Новак.
"Наша позиция — решение суда должно быть отменено", — сказал он.
Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.