Россия озабочена длительными голодовками палестинцев в израильских тюрьмах

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва озабочена обострением проблемы, связанной с продолжающейся голодовкой палестинских заключенных в израильских тюрьмах, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее комментария размещен на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

По словам Захаровой, с 17 апреля в тюрьмах Израиля продолжается объявленная палестинцами бессрочная голодовка, в которой, по различным данным, участвуют свыше 1200 человек.

"Основные требования заключенных сводятся к улучшению условий содержания, включая разрешение на регулярный контакт с родственниками, прекращению практики плохого обращения, помещения в камеры одиночного заключения", — напомнила дипломат.

Она констатировала, что в последние дни в связи с ухудшением здоровья после многодневной голодовки "более 40 заключенных были переведены из тюрем в больницы".

"В Москве серьезно обеспокоены обострением данной проблемы, имеющей как гуманитарное, так и политическое измерения. На наш взгляд, продолжение голодовки может нанести непоправимый ущерб здоровью этих людей, привести к трагическим необратимым последствиям, а также негативно отразиться на перспективах восстановления доверия между палестинцами и израильтянами, необходимого для перезапуска мирного процесса. Этого допустить нельзя", — указала Захарова.

При этом она считает, что скорейшее разрешение этого вопроса могло бы способствовать разрядке и без того напряженной обстановки а палестино-израильском треке ближневосточного урегулирования.

"Тем самым был бы снят серьезный раздражитель между сторонами. Это пошло бы на пользу налаживания рабочего взаимодействия между ними и создало задел для возобновления палестино-израильских переговорных контактов, за что выступают Россия и другие члены международного сообщества", — заключила официальный представитель МИД РФ.