Клинтон провела параллель между Трампом и Никсоном

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в пятницу провела параллель между нынешним президентом Дональдом Трампом и Ричардом Никсоном, покинувшим Белый дом в результате Уотергейтского скандала.

Выступая перед выпускниками колледжа Уэллсли, который она закончила в 1969 году, Клинтон отметила, что тогда ее однокашники "были разгневаны результатами только что прошедших выборов и (победой на них человека), чье президентство должно было бесславно закончиться импичментом за препятствование правосудию и увольнение специалиста, который в министерстве юстиции вел расследование в отношении него".

Тем самым Клинтон намекнула на то, что Трамп, которому она проиграла президентские выборы в ноябре прошлого года, недавно уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Республиканец Ричард Никсон впервые выиграл президентские выборы в 1968 году, а в 1972 повторил успех. Однако в 1974 году он был вынужден уйти в отставку в результате Уотергейтского скандала. Одним из ключевых моментов в этой истории стало его решение уволить специального прокурора Арчибальда Коха.