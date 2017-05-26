Мэй подтвердила, что Британия возобновила обмен данным по Манчестеру с США

ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Тереза Мэй подтвердила, что британские правоохранительные органы возобновили обмен оперативной информацией с США по расследованию теракта в Манчестере. Об этом Мэй сообщила на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии.

"Я подняла эту тему с президентом (США Дональдом) Трампом… Обмен информацией возобновился", — сказала британский премьер.

Ранее глава МВД Британии Амбер Радд заявила, что появление в СМИ фрагментов оперативной информации по расследованию теракта в Манчестере со ссылками на американские источники возмутительно. Великобритания приостановила обмен информацией с США по этому делу.

Премьер Великобритании, в свою очередь, в четверг заявила, что во время встречи с Трампом она донесет до его сведения, что утечек быть не должно.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди.

По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).