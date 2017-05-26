Страны G7 признают особую роль культуры в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Страны "большой семерки" признают особую роль культуры в борьбе с терроризмом и подтверждают необходимость защиты культурного наследия, говорится в декларации по борьбе с терроризмом, подписанной участниками саммита в итальянской Таормине.

"Мы признаем особую роль культуры как инструмента в борьбе с терроризмом… Культура способствует сохранению идентичности и памяти человечества, поощряет диалог и обмен между нациями и, наконец, может быть исключительным инструментом предотвращения радикализации и распространения жестокого экстремизма, особенно среди молодежи", — говорится в декларации.

Страны "семерки" также выразили "твердую решимость" сотрудничать в области защиты культурного наследия и противодействия нелегальному обороту культурных ценностей. "Эта торговля является источником финансирования деятельности террористических групп и организаций, а также представляет собой ужасное средство искоренения культурного разнообразия на подконтрольных им территориях", — говорится в декларации.