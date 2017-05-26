В Китае арестовали жителя Тайваня по подозрению в "подрывной деятельности"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти КНР в пятницу поместили под арест жителя Тайваня Ли Минчэ по подозрению в "подрывной деятельности против властей", передает агентство Синьхуа.

Житель Тайваня был арестован властями провинции Хунань, заявил представитель управления по делам Тайваня.

Как отметил чиновник, расследование показало, что задержанный регулярно посещал материковый Китай с 2012 года. Он вступал в сговор с жителями КНР, формировал нелегальные организации, а также готовил планы по подрыву государственной власти, сообщил представитель управления.

По итогам допроса задержанный дал признательные показания, отмечается в заявлении.