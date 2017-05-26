Главы МВД G7 обсудят противодействие использованию террористами интернета

ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Министры внутренних дел стран "большой семерки" в ближайшее время встретятся для обсуждения активизации усилий по борьбе с терроризмом, в том числе противостояния использованию террористами интернет-пространства, говорится в декларации, подписанной участниками саммита в итальянской Таормине.

"Во-первых, мы будем бороться со злоупотреблением террористами интернетом. Будучи самым важным технологическим открытием последних десятилетий, интернет также показал себя как мощное оружие в руках террористов", — говорится в заявлении.

Страны G7 (США, Франция, Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония) призвали провайдеров и социальные медиа усилить противостояние публикации контента, связанного с терроризмом, и развивать новые технологии для автоматического распознавания подобных сообщений.

"Мы будем бороться с пропагандой, которая поддерживает терроризм и жестокий экстремизм, онлайн-вербовку, радикализацию и призывы к насилию", — отмечается в документе.