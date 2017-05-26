G7 призывает Россию и Иран участвовать в мирном урегулировании В Сирии

ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости, Мария Табак. Страны "Большой семерки" (G7) считают, что Россия и Иран должны использовать свое влияние для урегулирования ситуации в Сирии, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы пришли к выводу, что терроризм невозможно победить без политического урегулирования и ухода от власти президента (Сирии Башара) Асада. Мы приветствуем прогресс в плане деэскалации, но ясно дали понять, что сторонники Асада Россия и Иран должны использовать свое влияние, чтобы обеспечить перемирие в Сирии и способствовать истинному политическому процессу", — сказала Мэй на пресс-конференции по итогам саммита G7 на Сицилии.