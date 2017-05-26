В Египте хоронят жертв атаки на автобус с христианами

КАИР, 26 мая — РИА Новости. Поминальная служба прошла в пятницу вечером в одном из храмов египетской провинции Бени-Суэйф по двум жертвам нападения на автобус с христианами-коптами, их тела были захоронены сразу после молитвы.

Как сообщает издание "аль-Баляд", тела двух местных жителей были преданы земле еще до захода солнца, как того требуют традиции. Тела остальных жертв теракта пока находятся в морге, где продолжается процедура освидетельствования.

По словам епископа Агафона, проводившего службу, все жертвы теракта будут похоронены в общей могиле на территории монастыря Сейида Азра в деревне аль-Гарнус.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва египетской провинции Эль-Минья. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусе могли находиться порядка 40 детей. По последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство из которых — дети.