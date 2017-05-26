Белый дом не комментирует сообщения о проверке ФБР Кушнера

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Белый дом пока не комментирует сообщения о проведении проверки ФБР в отношении зятя и советника президента США Джареда Кушнера по делу о "связях с Россией".

"Мне нечего сказать по этому поводу", — сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что ФБР проводит проверку в отношении Кушнера по делу о "связях с Россией". По словам американских чиновников, следователи считают, что Кушнер обладает значительной информацией, относящейся к их расследованию. По данным Washington Post, следователи изучают ряд встреч Кушнера.

Ранее американские СМИ уже сообщали, что ведущие расследование о "российских связях" Трампа службы заинтересовались информацией о встречах Кушнера с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года.

Кроме того, Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.