Лидеры G7: борьба с терроризмом должна основываться на принципах демократии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лидеры стран "большой семерки" признают, что все усилия в борьбе с терроризмом должны основываться на общих принципах демократии, уважении прав человека и верховенстве закона, говорится в декларации по борьбе с терроризмом, принятой на саммите G7.

"Мы подчеркиваем, что все контртеррористические усилия должны основываться на общих принципах демократии, уважении прав человека и верховенстве закона. Пока мы решаем основные проблемы — финансирование терроризма и жестокого экстремизма, прибытие иностранных террористов из зон конфликтов и устранение связанных с ними угроз региональной стабильности, противодействие широкому использованию интернета в террористических целях и устранение причин радикализации и насилия, мы продолжим опираться на наследие, установленное странами "семерки" на международной арене", — говорится в декларации.