Эксперт объяснил, почему Франция не может противостоять притоку исламистов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Европе обеспокоены перспективой притока джихадистов с Ближнего Востока и связанным с этим риском терактов. При этом системы, способной эффективно противодействовать исламистам, не существует, рассказал в интервью Sputnik France бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны Франции Пьер Конеза.

Опасения вызывают граждане европейских стран, которые ранее вступили в исламистские группировки. Так, британская газета Daily Mail сообщила, что порядка 850 британцев выезжали в Ирак и Сирию воевать на стороне исламистов, но теперь, когда террористы на Ближнем Востоке терпят одно поражение за другим, около половины из них вернулись на родину. По оценке издания, всего в настоящий момент в стране могут находиться до трех тысяч джихадистов, а возможности спецслужб по надзору за ними ограничены — например, MI5 может осуществлять круглосуточное наблюдение лишь за 50 подозреваемыми.

Согласно данным властей Франции, порядка 700 выходцев из страны присоединились к ИГ*, и до трех сотен из них позднее вернулись на родину. По мнению Пьера Конеза, Франция не готова к массовому притоку потенциальных террористов.

По словам Конеза, французские власти не сумели своевременно отреагировать на угрозу со стороны радикалов, начав действовать лишь после терактов в стране. Несмотря на отдельные случаи закрытия салафитских мечетей и выдворения исламистов из страны, система, способная справиться с прибывающим потоком мигрантов, так и не была создана.

Джихадисты могут попадать в Европу по-разному, рассказал он Sputnik France. Некоторые из них, предвидя поражение исламистов, спасаются бегством и прибывают в Европу небольшими группами. Другие приезжают в Европу скрытно с задачей подготовить будущие действия джихадистов. "Я не уверен, что самые опасные — это те, кого легче всего перехватить", — считает Конеза.

Скрытное проникновение террористам облегчает Шенгенская зона. "Если вы француз и въезжаете в Бельгию или Германию, пока французские власти до вас доберутся или попросят вашей экстрадиции, у вас будет предостаточно времени для того, чтобы смешать все карты", — пояснил эксперт. Большое количество стран-членов Шенгенской зоны также упрощает задачу джихадистам, уверен Конеза.

*Террористическая группировка, запрещенная в РФ.