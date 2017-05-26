В Британии задержали большинство сообщников манчестерского террориста

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере. Архивное фото

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере. Архивное фото

ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости, Мария Табак. Полиции удалось задержать большинство сообщников манчестерского террориста, но поиски продолжаются, заявил в пятницу глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

"Мы добились огромного прогресса, взяли большую часть сети (сообщников – ред.). Мы задержали ключевых игроков, но еще не всех… Важные линии расследования еще остаются… Аресты могут продолжиться", — сказал Роули.

Он добавил, что расследование очень масштабное, с огромным количеством линий и колоссальным объемом информации. "У нас отличная команда, и мы круглосуточно этим занимаемся", — отметил Роули.

По его словам, под стражей по-прежнему остаются восемь человек, обыски проведены по 12 адресам.

Он также рассказал, что полиция пересмотрела меры безопасности на почти 1,3 тысячи различных общественных мероприятий в связи с недавним терактом и последующим повышением уровня террористической угрозы до максимально возможного, критического.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.