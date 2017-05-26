Теффт рассказал об "узах дружбы" между Россией и США

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Общие ценности всегда будут преобладать над силами, которые стремятся разделить народы США и РФ, узы дружбы между нами не разорвать и они останутся прочными даже в трудные времена, заявил посол США в России Джон Теффт после посещения Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.
По словам Теффта уникальность Тихвинской иконы, "возможно, заключается в ее объединяющей силе, связавшей россиян и американцев".
"И это одна из многих причин, по которой я как посол Соединенных Штатов хотел посетить Тихвин и увидеть ее. Икону изъяли из местного музея во время нацистской оккупации Тихвина в 1941 году, и ее дальнейший путь был извилистым – в военные годы она побывала в Пскове, в Риге, в американской зоне оккупации Германии, и наконец, оказалась в Чикаго на попечении архиепископа Рижского Иоанна (Гарклавса). Он, а затем и его приёмный сын протоиерей Сергий Гарклавс хранили икону в Свято-Троицком соборе в Чикаго, откуда она была возвращена в 2004 году в Тихвин после возрождения и реконструкции монастыря", — написал дипломат.
Он отметил, что эта "чудесная история рассказывает не только о силе веры в самые темные часы истории, но и о простых людях в России и Америке, объединяющихся ради общего дела – сохранения реликвии, почитаемой в обеих странах".
Он выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство, оказанные епископом Мстиславом и служителями монастыря. "Для меня было большой честью встретиться с Ольгой Превас (Гарклавс) и узнать больше о ее отце и дедушке, отце Сергии и епископе Иоанне, которые более 50 лет оберегали икону в Чикаго, городе, где родилась моя супруга Мариэлла", — написал Теффт.