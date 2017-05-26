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В мире

Теффт рассказал об "узах дружбы" между Россией и США

18:0926.05.2017
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© AP Photo / Susan WalshПосол США в России Джон Теффт. Архивное фотоПосол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Общие ценности всегда будут преобладать над силами, которые стремятся разделить народы США и РФ, узы дружбы между нами не разорвать и они останутся прочными даже в трудные времена, заявил посол США в России Джон Теффт после посещения Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"На прошлой неделе исполнилась наша общая с (супругой) Мариэллой мечта. Годы спустя после того, как мы впервые познакомились с удивительной историей Тихвинской иконы Божией Матери, мы наконец смогли посетить Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь и собственными глазами увидеть эту реликвию. В поездке нас также сопровождал генеральный консул США в Санкт-Петербурге Том Лири", — написал Теффт в своем блоге в LiveJournal.

По словам Теффта уникальность Тихвинской иконы, "возможно, заключается в ее объединяющей силе, связавшей россиян и американцев".

"И это одна из многих причин, по которой я как посол Соединенных Штатов хотел посетить Тихвин и увидеть ее. Икону изъяли из местного музея во время нацистской оккупации Тихвина в 1941 году, и ее дальнейший путь был извилистым – в военные годы она побывала в Пскове, в Риге, в американской зоне оккупации Германии, и наконец, оказалась в Чикаго на попечении архиепископа Рижского Иоанна (Гарклавса). Он, а затем и его приёмный сын протоиерей Сергий Гарклавс хранили икону в Свято-Троицком соборе в Чикаго, откуда она была возвращена в 2004 году в Тихвин после возрождения и реконструкции монастыря", — написал дипломат.

Он отметил, что эта "чудесная история рассказывает не только о силе веры в самые темные часы истории, но и о простых людях в России и Америке, объединяющихся ради общего дела – сохранения реликвии, почитаемой в обеих странах".

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Это напоминает нам о том, что наши общие ценности всегда будут преобладать над силами, которые стремятся нас разделить, и что узы дружбы между нами не разорвать и они останутся прочными даже в трудные времена… Удивительный Тихвинский монастырь хранит в своих стенах многовековую историю России. С 2004 года в нее была вписана небольшая, но значимая глава о дружбе между российским и американским народами. Я искренне надеюсь, что дух сотрудничества, благодаря которому была сохранена Тихвинская икона, сможет и дальше служить вдохновением для нас и мы всегда будем объединять усилия на благо всех нас", — отметил американский посол.

Он выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство, оказанные епископом Мстиславом и служителями монастыря. "Для меня было большой честью встретиться с Ольгой Превас (Гарклавс) и узнать больше о ее отце и дедушке, отце Сергии и епископе Иоанне, которые более 50 лет оберегали икону в Чикаго, городе, где родилась моя супруга Мариэлла", — написал Теффт.

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