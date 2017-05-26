В Египте отменили праздничные мероприятия по случаю наступления Рамадана

На месте нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта. 26 мая 2017

На месте нападения на автобус с христианами-коптами на юге Египта. 26 мая 2017

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Управление по фетвам (религиозным предписаниям) Египта объявило об отмене всех праздничных мероприятий, которые должны были пройти в пятницу вечером после объявления о наступлении мусульманского священного месяца Рамадана, сообщает новостной портал "Йоум7".

Сообщается, что Управление ограничится лишь официальным объявлением о начале поста. "Такое решение принято в связи с состоянием траура и крайней печали после подлого теракта, который произошел в Эль-Минье", — говорится в сообщении.

Ожидается, что верховный муфтий Египта выступит в прямом эфире телеканалов Египта после объявления о начале Рамадана, в котором он почтит память погибших христиан Эль-Миньи.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусе могли находиться порядка сорока детей. По последним официальным данным погибли 28 и пострадали более двадцати человек. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство — дети.

Рамадан в мусульманском мире должен начаться в субботу, 27 мая. Объявление о начале месяца Рамадан и поста будет сделано после того, как обсерватории смогут увидеть в небе появление новой луны. Власти Египта планировали организовать праздничные мероприятие по случаю наступления Рамадана.